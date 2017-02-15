У Львові освятили храм, споруджений воїнами-афганцями

Як передає кореспондент УНІАН, керівництво обласної та міської влади, колишні воїни-афганці та представники громадськості, загалом близько 200 осіб, поклали квіти до пам’ятника «Громадянам Львівщини, полеглим в Афганістані в 1979-1989 рр.» у Львові. На алеї біля пам’ятника була виставлена почесна варта, церемонію супроводжував виступ військового оркестру. Присутні тримали транспаранти з написами: «Герої не вмирають» та «З Львівщини загинуло в Афганістані 118 чоловік; Небесна сотня – 21 чоловік, на сході України під час АТО – 272 чоловік».

Відбулася спільна екуменічна молитва та громадське віче під час якого вшанували полеглих під час бойових дій на території інших держав.

Після цього відбулося освячення військового храму Стрітення Господнього Львівської архиєпархії УГКЦ, спорудженого воїнами-афганцями та капеланами Центру військового капеланства у пам’ять про полеглих в Афганістані, на Майдані та сході України. Храм споруджено біля пам’ятника полеглим воїнам-афганцям. Сьогодні в ньому відслужили Божественну літургію.

Учасники заходів покладанням квітів та запаленими лампадками також вшанували пам'ять генерала Сергія Кульчицького, полковника Нацгвардії Андрія Соколенка, які загинули в зоні АТО, героїв Небесної сотні та учасників АТО, які поховані на Личаківському цвинтарі Львова.

Довідка УНІАН. Храм Стрітення Господнього на вулиці Батуринській у Львові присвячений полеглим у війні в Афганістані, на Майдані та сході України. Будівництво храму ведеться зусиллями воїнів Львівської обласної та міської організацій ветеранів Афганістану, учасників АТО, інших локальних війн, та душпастирів Центру військового капеланства Львівської архиєпархії УГКЦ.

За 2016 рік ветеранам та капеланам вдалося спорудити склепіння храму, виконати основні роботи: перекрити дах, утеплити стелю, встановити вікна, обладнати опалення, покласти підлогу. Біля храму споруджено дзвіницю, у якій відбуватимуться зустрічі із ветеранами Афганістану, учасниками АТО, курсантами, військовослужбовцями та членами їхніх сімей.

Освячення храму призначене на 15 лютого 2017 року і приурочене до Стрітення, та дня завершення у 1989 році виведення військ колишнього СРСР із Афганістану.