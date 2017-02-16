Росія намагається розхитати ситуацію в Україні на роковини Небесної сотні - Порошенко

Не досягнувши успіху в протистоянні зі Збройними силами України під Авдіївкою, Росія намагається розхитати ситуацію в Україні зсередини на треті роковини Небесної сотні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на урочистих зборах із нагоди 28-ї річниці з дня виведення військ з Афганістану та вшанування учасників бойових дій на території інших держав заявив президент України Петро Порошенко.

«Сьогодні Збройні сили України протистоять російській агресії на території Донецької й Луганської областей… Не досягнувши успіху у відкритому протистоянні з нашими Збройними силами, ворог зараз намагається розхитати ситуацію в державі зсередини – використати у своїх інтересах треті роковини трагічної загибелі героїв Небесної сотні», – сказав Порошенко.

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Він зазначив, що показовими є факти викриття Службою безпеки груп у соціальних мережах із такими показовими назвами, як «Продовження революції» чи «Всі на Майдан», чи «Українська революція», чи «Майдан 3:0» та багато інших, які поширюють заклики до заворушень.

Також президент підкреслив, що викриті сайти, як встановила СБУ, адмініструються з території Росії.

Як повідомляв УНІАН раніше, під час наради в Адміністрації президента за участю прем’єр-міністра Володимира Гройсмана було прийнято рішення переглянути перелік товарів, які дозволяється перевозити через лінію зіткнення.

Про це президент України Петро Порошенко повідомив, виступаючи на урочистому зібранні, присвяченому Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

«Вчора на нараді в мене, в Адміністрації, в якій брав участь прем’єр-міністр України, ми домовилися ще раз переглянути і обмежити перелік товарів, які дозволяється перевозити через лінію зіткнення», - сказав глава держави.