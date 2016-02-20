Роковини розстрілу Майдану: як у Києві вшановують Героїв Небесної Сотні (фоторепортаж)

Два роки тому на Майдані Незалежності відбулися масові розстріли учасників Євромайдану.

Вшанувати пам'ять загиблих Героїв приходять сотні людей, вони приносять квіти та свічки до фото Героїв Небесної сотні.

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Крім того, люди, що зібралися вшанувати пам'ять Героїв Небесної Сотні у центрі столиці, на проїжджій частині Хрещатика розставили інформаційні банери з фотографіями загиблих учасників Революції Гідності.

Також біля стели Незалежності активісти закликають людей встановлювати намети та пункти обігріву, а також просять киян привозити на Майдан каву, чай та бутерброди.