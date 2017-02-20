"Силовики блокували з усіх боків": Соболєв розповів подробиці зіткнень у центрі Києва (фото)

Подробиці мітингу та подальших сутичок з правоохоронцями розповів безпосередній учасник подій народний депутат Єгор Соболєв, передає ІnfoResist.

"Ми зібралися біля Адміністрації президента на розі Банкової та Інститутської, це був мітинг людей, які підтримують блокаду торгівлі з окупованими територіями. Координатор штабу блокади торгівлі з окупантами, ветеран АТО, полковник у відставці Анатолій Виногродський з позивним "Гал" запропонував встановити там редут, щоб президент не покривав цю торгівлю, підтримував блокаду й закликав депутатів своєї фракції проголосувати закон, що забороняє торгівлю", — розповів Соболєв.

За словами парламентарія, мітингувальники не прагнули встановити табір біля АП, а палатка була необхідна для облаштування самого редуту на Банковій.

"Кілька годин зібрання проходило абсолютно мирно. Але близько шостої вечора нас зі всіх сторін почали оточувати величезні шеренги нацгвардійців. Ми пояснювали силовикам, що у нас мирне зібрання, абсолютно чіткі цивілізовані вимоги, що не збираємося порушувати громадський порядок. Потім вони перестали пропускати до нас людей, які прийшли підтримати мітинг і подивитися, що відбувається", — зазначив Соболєв.

Парламентарію разом з колегами довелося втрутитися і пояснити поліцейським, що їхній обов'язок – перевіряти безпеку, а не заборона переміщення людей по вулицях – Грушевського, Інститутській або якійст іншій.

"Силовики блокували з усіх боків. Стільки людей у формі я не бачив з часів протистоянь на Майдані. Почалися скандали зокрема, поліцейські не дали пронести стільці й зупинили людей з прапорами України для перевірки. Це нас обурило", — наголосив нардеп, зазначивши, що "поліцейські відтіснили нас від людей, вибудовуючи нові шеренги".

Правоохоронці бачили, що це народні депутати (Єгор Соболєв, Семен Семенченко та Павло Костенко — Ред.), однак заблокували їхнє пересування.

Читайте такожУ центр Києва стягнули озброєних силовиків (фото)

"Поліцейські говорили, щоб ми зверталися до Крищенка (начальник київської поліції – Ред.), я намагався до нього додзвонитися, але він не взяв слухавку. Я написав йому, що народні депутати заблоковані на Інститутській. Нічого не змінилося", — повідомив парламентарій.

"Розуміючи, що подальше стояння справить просто до протистояння, ми прийняли рішення йти на Майдан через Грушевського, щоб зрозуміти, що далі робити, й дати людям заспокоїтися. Дорогою нас наздогнала група силовиків у чорному, такі космонавти, яких очолив Юрій Зозуля, начальник нової патрульної поліції Києва. На Хрещатику вони почали перегороджувати нам дорогу й блокувати і людей, і депутатів", — розповів Соболєв.

"Я просив людей відійти, щоб ніхто не боявся, що ми будемо йти на штурм. Це не допомогло. Почалися сутички, вже серйозні, тому що люди були обурені цим нескінченним блокуванням. Ми почали рознімати людей з поліцією, більшість вдалося вирвати з рук силовиків, але п'ятеро було затримані і ще як мінімум двоє потрапили в швидку. В одного була розбита голова в іншого пошкоджена нога. У цей момент я сам отримав", — повідомив Соболєв.

За словами нардепа, на Майдані, мітингувальники говорили про те, що робити далі, як боротися за проведення закону, який зупинить торгівлю на крові, торгівлю з окупованими територіями, а потім поїхали в Деснянське відділення поліції, куди повезли затриманих і дочекалися, коли їх відпустять.

"Затриманим склали протоколи про адміністративні правопорушення, їх звинуватили у хуліганстві. І після цього вночі, переконавшись, що хлопці на волі, ми поїхали додому думати, що це відбувається з нами в нашій країні в нашій столиці", — зазначив Соболєв.

"Сьогодні ми хочемо закликати людей, щоб великими силами переконати парламент і президента прийняти закон про тимчасово окуповані території. Це легітимне рішення, яке покладає на Росію відповідальність за те, що відбувається на окупованих територія і забороняє торгівлю з ними. Дозволяється перевозити тільки гуманітарну допомогу під контролем міжнародних організацій. Ми вважаємо, що цей закон допоможе вирішить ту проблему, яка зараз хвилює всіх громадян", — підсумував парламентарій.

У свою чергу, в главку столичної поліції заявили, що на вул. Інститутській між учасниками "блокадної акції" і правоохоронцями виникла суперечка та бійка, а на Майдані мітингувальники провокували правоохоронців й зламали металеву рамку.

"Під час сутички поліцейські затримали кількох активних учасників, їх доставили в управління поліції для надання пояснень", — заявили у поліції.