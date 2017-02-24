Уряд не повинен змушувати людей обирати між пенсією і зарплатою - Рабинович

«Я взагалі не думаю, що якби людина таке сказав в нормальній країні, залишився б хоч кілька днів на роботі. Я хочу до розуму трошки звернутися. Ось ми весь час говоримо про те, що у нас на багато робочих місць не вистачає людей, що їдуть за кордон. Але ви ж повинні бути зацікавлені в тому, щоб люди з великим досвідом, які вийшли на пенсію, але ще в змозі щось зробити, не йшли на спокій. Навпаки, їх необхідно інтегрувати в систему. Це зрозуміло будь-якій розсудливій уряду і нашому уряду, але вони начебто поставили якусь мету, наприклад залишити в Україні 10 мільйонів населення, вигнати молодь за кордон », - заявив Вадим Рабинович

Крім того, лідер партії «За життя» зазначив, що вважає аморальним з боку уряду взагалі піднімати питання про те, щоб позбавляти працюючої людини пенсії. «Ось розповіді про те, що пенсіонери повинні просто відразу припиняти працювати, це розмови убивць своєї країни. Розмова про те, що пенсіонер не потрібен суспільству, - це питання неповаги і підриву основ будь-якої держави. Людина, яка не розуміє цінності того, що люди мають досвід, - просто дурень », - вважає Вадим Рабинович і додає:« Люди, які мають досвід управління в різних сферах - це діамант країни. Ні в якому разі не можна ними розкидатися. Є й етичні речі. Коли людина працює на свою країну, він повинен мати повагу, а якщо він його не має, значить, щось не в порядку з системою управління держави. А такі паразити, як Рева, вони просто знищують країну ».

Нагадаємо, днями міністр соціальної політики Андрій Рева дав інтерв'ю одному з видань, в якому заявив, що уряд розглядає можливість позбавити працюючих пенсіонерів права на пенсію. «У всьому світі діє правило: або пенсія, або зарплата. Після проведення пенсійної реформи, коли пенсія стане достатньою, потрібно встановити правило: або ти працюєш, отримуєш зарплату і виходиш на пенсію трохи пізніше, але пенсія у тебе буде більше. Або ти йдеш відразу - і отримуєш пенсію, але не працюєш », - заявив Андрій Рева.