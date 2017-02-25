Влада Італії виділила 1 млн євро на надання допомоги українцям, які постраждали від конфлікту на Донбасі

Як повідомляє Центр новин ООН, внесок Італії дасть змогу програмі надати продовольчу допомогу найбільш вразливим групам населення, які не отримують допомогу від інших гуманітарних організацій.

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ЮНІСЕФ, у свою чергу, планує розширити свою програму з поширення інформації про мінну загрозу серед сімей, які живуть у зоні конфлікту.

У Центрі новин ООН нагадали, що практично з самого початку конфлікту в Україні програма ООН забезпечує продовольчою допомогою жителів східних регіонів і внутрішньо переміщених осіб. Їм надають продуктові набори, а також ваучери та готівкові гроші.

ЮНІСЕФ здійснює психологічну і соціальну підтримку більш як 200 тис. дітей, відновлює школи, пошкоджені в ході бойових дій, і забезпечує доступ до чистої води для 2,5 млн осіб.