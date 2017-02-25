Українці зможуть їздити до Туреччини без закордонних паспортів

Підписання документа відбудеться під час візиту прем'єр-міністра України до Анкари, повідомив очільник турецького зовнішньополітичного відомства Мевлют Чавушоглу на зустрічі з мером міста Анталья Мендерсом Тюрелом.

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Як наголосив Чавушоглу, українці зможуть їздити до Туреччини на основі загальногромадянських паспортів, передає агентство «Анадолу».

«Це дуже важливий документ, враховуючи той факт, що закордонні паспорти має лише 30 відсотків жителів України. Нова угода дасть змогу залучити на курорти Туреччини більшу кількість туристів з різних регіонів України»,- зазначив міністр.

Чавушоглу висловив переконаність у тому, що в 2017 році в секторі туризму Туреччини намітиться пожвавлення, а кількість туристів збільшиться.