Чи задоволені українці пенсійною системою (опитування)

Понад дві третини українців незадоволені існуючою системою пенсійного забезпечення. Про це свідчать результати всеукраїнського соціологічного дослідження «Соціальна захищеність українців», проведеного Інститутом Горшеніна в рамках річної програми досліджень «Проект країни».

В даних, переданих УНІАН, зазначається, що 39,5% респондентів, оцінюючи цю систему, назвали її швидше незадовільною, ще 26% - цілком незадовільною.

Повністю задовольняє пенсійна система України лише 2,5% українців та швидше задовольняє, аніж ні – 18,2%. Також понад дві третини українців вважають, що існуючу в Україні пенсійну систему потрібно реформувати, противників цієї реформи в Україні всього 7%.

60,6 % українців чекають від пенсійної реформи зміни принципів розрахунку державної пенсії (із справедливим обліком стажу, заробітної плати, умов праці та інших показників), кожен четвертий хотів би, щоби був зменшений вік виходу громадян на пенсію; 13,3% респондентів сподіваються на введення недержавного пенсійного страхування.

Експерти Інституту Горшеніна констатують, що населення України традиційно схиляється до звичної системи пенсійного забезпечення радянського зразка, навіть очікування більш справедливого розрахунку рівня пенсій пов’язані з відомими із радянських часів факторами – стажем та розміром заробітної плати.

Щодо того, якою має бути вітчизняна система пенсійного забезпечення, 40,5% респондентів хотіли б бачити в нашій державі солідарну пенсійну систему, коли кошти на виплату пенсій надходять з податків працюючих громадян, 31,1% опитаних схиляються до накопичувальної системи, коли пенсійні відрахування із зарплати громадянина накопичуються на спеціальних рахунках впродовж його працездатного періоду.

В інституті зауважують, що прихильників інших форм пенсійних систем в Україні небагато – 2,2%. Досить велику частку - 26,4% - становлять громадяни, які не мають своєї думки із цього питання. Експерти зауважують, що приблизно така ж кількість – 27,4% респондентів не визначились щодо того, чи потрібна Україні пенсійна реформа. Ще більша кількість (34%) опитаних не визначились щодо того, чи повинні в Україні існувати недержавні пенсійні фонди. 21% опитаних не уявляють, в чому має полягати пенсійна реформа.

На думку експертів Інституту Горшеніна, це свідчить про незадовільне інформування громадян про державну політику в галузі пенсійного забезпечення. В цілому ж негативне ставлення українців до існуючої пенсійної системи зумовлене низьким рівнем пенсійних виплат.

Всеукраїнське соціологічне дослідження «Соціальна захищеність українців» було проведене Інститутом Горшеніна в рамках річної програми досліджень 2008 року «Проект країни» з 25 листопада по 5 грудня 2008 року в 160 населених пунктах України. Всього, відповідно но всеукраїнської вибірки, з врахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України, було опитано 2000 респондентів у 160 населених пунктах України, які репрезентують доросле населення України, віком від 18 років. Квотами у виборці були: вік, стать, освіта і тип населеного пункту, в якому мешкає респондент. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-2,2%.