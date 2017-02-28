Савченко каже, що під час візиту до "ДНР" знайшла шість раніше зниклих полонених

Про це йдеться у дописі на її сторінці у Facebook.

"Результати поїздки у Макіївську колонію № 22 24-25.02.2017 року. Вдалося знайти шістьох українських воїнів та цивільних осіб, які раніше вважались безвісти зниклими", - наголошує Савченко.

До допису додається список із 34 осіб, у якому позначено, зокрема шістьох осіб, що значаться як "знайдені українські полонені, які раніше не були підтверджені протилежною стороною у мінських списках". Одну людину позначено як таку, яка "добровільно відмовилася від обміну".

Також до допису додається список із 13 осіб, який позиціонується як список "українських військовополонених, які підтверджені мінськими списками, але знаходяться в інших місцях позбавлення волі".

Читайте такожПісля візиту Савченко бойовики зібралися "відвідати полонених в Україні республіканців"

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого бойовики заявили, що Савченко приїхала на територію, підконтрольну "ДНР", щоб відвідати українських військовополонених.

Керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук повідомив, що Служба безпеки попросить Савченко дати пояснення з приводу її поїздки до Донецька.

Пізніше того ж дня Савченко заявила, що зустрілася в окупованому Донецьку з українськими полоненими, щоб підтримати їх і передати посилки від родичів.

Народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Тетяна Ричкова наголосила, що Савченко підбурювала українських військовослужбовців залишити позиції в зоні АТО і їхати "скидати злочинну владу".

25 лютого Савченко повідомила, що зустрілася в окупованому Донецьку з українськими полоненими, та оприлюднила їхні прізвища. Відповідний список, у якому 34 особи, Савченко опублікувала на своїй сторінці у Facebook.