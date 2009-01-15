Польща не має наміру позиватися до України через ненадходження російського газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент Польщі Лєх КАЧИНСЬКИЙ на спільній з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ прес-конференції у м. Вісла.

Він зазначив, що переважна більшість польських металургійних підприємств працює на вугіллі, і лише два великих підприємства використовують у своїй роботі газ.

Таким чином, за словами Л.КАЧИНСЬКОГО, на сьогоднішній день тих обсягів газу, які були поставлені Польщі через Білорусь, замість України, є в цілому достатньо, і, як підкреслив Президент Польщі, він не бачить потреби виступати з якимись вимогами щодо України.

Л.КАЧИНСЬКИЙ додав, що він також не бачить провини української сторони у ненадходженні російського газу до Європи.