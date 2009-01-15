Польща не має наміру позиватися до України
Через Білорусь надходить достатньо газу
Польща не має наміру позиватися до України через ненадходження російського газу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент Польщі Лєх КАЧИНСЬКИЙ на спільній з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ прес-конференції у м. Вісла.
Він зазначив, що переважна більшість польських металургійних підприємств працює на вугіллі, і лише два великих підприємства використовують у своїй роботі газ.
Таким чином, за словами Л.КАЧИНСЬКОГО, на сьогоднішній день тих обсягів газу, які були поставлені Польщі через Білорусь, замість України, є в цілому достатньо, і, як підкреслив Президент Польщі, він не бачить потреби виступати з якимись вимогами щодо України.
Л.КАЧИНСЬКИЙ додав, що він також не бачить провини української сторони у ненадходженні російського газу до Європи.