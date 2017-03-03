Під двері Інституту національної пам'яті підкинули похоронний вінок з іменем В'ятровича (фото)

Про це В'ятрович написав у своєму Facebook.

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"Закидали в коментах до моїх постів, дописів колег і сім'ї ось такі фото. "Похоронний" вінок з моїм іменем біля дверей Інституту. Але ж весну нічим не зіпсути, навіть штучними квітами. Тим більше, коли ідеї, що їх таким чином намагаються просунути ті, хто боїться говорити і може тільки нишком "лякати", - такі самі мертві", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня у Києві підпалили двері Українського інституту національної пам'яті.

Нагадаємо, 16 лютого у Києві поліція затримала трьох осіб за спробу нападу на В'ятровича.

В'ятрович запропонував скасувати вихідні дні 8 березня, 1 та 9 травня.

"Отже, запропоновано скасувати вихідний, а не відзначення Міжнародного жіночого дня. Також – вихідні 1-2 травня. Вихідним стає 8 травня (День пам'яті та примирення, що вшановується синхронно із Європою). 9-те – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні залишиться Державним святом, але не вихідним днем", - написав він на своїй сторінці у Facebook.