У Києві готували напад на В'ятровича: затримано трьох осіб

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив начальник головного управління Національної поліції в місті Києві Андрій Крищенко.

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За його словами, спроба нападу сталася сьогодні близько 14.00. “Це була спроба нападу. Три особи були затримані. З ними працює слідча група Шевченківського райуправління. Мотиви з'ясовуються. В'ятрович тілесних пошкоджень не зазнав”, - сказав Крищенко.

Нагадаємо, В'ятрович запропонував скасувати вихідні дні 8 березня, 1 та 9 травня.

"Отже, запропоновано скасувати вихідний, а не відзначення Міжнародного жіночого дня. Також – вихідні 1-2 травня. Вихідним стає 8 травня (День пам'яті та примирення, що вшановується синхронно із Європою). 9-те – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні залишиться Державним святом, але не вихідним днем", - написав він на своїй сторінці у Facebook.



