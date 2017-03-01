У Києві підпалили двері Українського інституту національної пам'яті

У Києві вночі невідомі підпалили двері в Українському інституті національної пам'яті. Про це повідомив глава відомства Володимир В'ятрович на своїй сторінці в Facebook.

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"Вночі невідомі підпалили двері в Український інститут національної пам'яті. На цей раз "візиток" не залишили. Нас не залякати", – пише В'ятрович.

Нагадаємо, у Києві 16 лютого близько 14:00 сталася спроба нападу на В'ятровича, тілесних пошкоджень він не зазнав. Три особи були затримані.

Пізніше, невідомі облили червоною фарбою вхід до Українського інституту національної пам'яті.

Як повідомляв УНІАН, В'ятрович запропонував скасувати вихідні дні 8 березня, 1 та 9 травня.