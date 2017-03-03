В Одесі активісти протестують проти призначення екс-начальника столичної поліції на посаду заступника ОДА (фото, відео)

В Одесі під стінами облдержадміністрації проходить мітинг проти призначення на посаду заступника голови ОДА колишнього начальника поліції Києва Олександра терещука, пише Depo.Одеса.

Видання повідомляє, що активісти вимагають визнати конкурс на посаду першого заступника голови адміністрації недійсним.

Учасники акції обіцяють звертатися в суди та до президента Петра Порошенка у зв’язку із цим призначенням.

Також активісти вимагають притягнути до відповідальності голови та членів конкурсної комісії за порушення процедури проведення конкурсу (відкритий конкурс проводився за зачиненими дверима) і призначити новий конкурс.

Нагадаємо, генерал міліції та екс-очільник поліції Києва Олескандр Терещук переміг у конкурсі на посаду першого заступника голови Одеської ОДА. Призначення на посаду має відбутися в кінці березня після перевірки, яка триватиме впродовж 25 днів.

Пізніше громадські активісти заявили, що виступають проти призначення першим заступником голови Одеської обласної державної адміністрації колишнього начальника столичної міліції Олександра Терещука та пообіцяли масові протести у разі, якщо Терещук посяде цю посаду..