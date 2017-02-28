Екс-начальник столичної поліції переміг у конкурсі на посаду заступника голови Одеської ОДА (відео)

16:29, 28 лютого 2017
Політика
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Переможець вже заявив, що бачить своїм основним завданням.

Терещук переміг у конкурсі на цю посаду / Фото УНІАН

Генерал міліції та екс-очільник поліції Києва Олескандр Терещук переміг у конкурсі на посаду першого заступника голови Одеської ОДА, пише Depo.Одеса.

Призначення на посаду має відбутися в кінці березня після перевірки, яка триватиме впродовж 25 днів.

Після завершення конкурсного відбору Терещук заявив, що своїм основним завданням бачить наведення порядку в роботі правоохоронних органів області.

"Чому я вирішив йти на цю посаду? Один з напрямків діяльності - це координація роботи правоохоронних органів, питання дуже важливий для регіону. Моє життя пов'язане з правоохоронними органами - я пройшов шлях від міліціонера до начальника київської поліції. Я готовий працювати і знаю як це робиться", - сказав Терещук.

Нагадаємо, звільнити Терещука з посади начальника поліції Києва міністра внутрішніх справ просила тодішня очільниця Нацполіції Хатія Деканоідзе.

Після її звернення Аваков повідомив про звільнення Терещука.

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Теги: #Одеса