"Робота, а не злочин": у Києві завершився "марш секс-працівників" (фоторепортаж, відео)

Як передає кореспондент УНІАН, протягом ходи учасники акції намагалися потрапити до будівлі Верховної Ради та Кабінету міністрів за "посвідченням секс-працівника", аби передати їхній законопроект про скасування адміністративної відповідальності за заняття проституцією.

Проте їх до цих будівель не пропустили.

Останньою точкою "маршу" була Адміністрація президента, звідки до учасників акції вийшов представник АП і йому передали законопроект.

Учасники заходу наголосили, що такий "марш" відбувається вперше. Захід пройшов спокійно, його супроводжувала незначна кількість представників поліції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні біля будівлі Верховної Ради пройшла акція до Міжнародного дня захисту прав секс-працівників. У ній взяли участь близько 20 осіб, зокрема, секс-працівники, громадські активісти та правозахисники.

Учасники акції висунули вимогу скасувати адміністративну відповідальність за заняття проституцією (стаття 181-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Після цього вони розпочали "марш секс-працівників" у центрі Києва.

Також зазначимо, що поряд з акцією під парламентом на підтримку працівників секс-індустрії також протестували прихильники "традиційних сімейних цінностей", які виступили проти легалізації проституції і взагалі секс-індустрії як явища.