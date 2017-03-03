У Києві замість обіцяного "маршу повій" поки проходить малочисельний мітинг під Радою (відео)

У Києві сьогодні планувався так званий «марш повій» проти штрафів за зайняття проституцією. Однак натомість під стінами Верховної Ради проходить малочисельний мітинг, де серед протестувальників переважають чоловіки.

Читайте такожПоліція припинила діяльність мережі борделів в Києві і області, затримано 15 осіб

Зокрема, учасники акції тримають в руках плакати із закликами до легалізації проституції. На плакатах, зокрема, написи "Чим депутат краще за повію?" та "Карайте лише за політичну проституцію".

Натомість ще близько десятка людей проти. Кричать "збережемо сімейні цінності".

Нагадаємо, в Ірландії ввели штрафи за оплату послуг куртизанок. Оплата таких послуг стала незаконною в країні.

За послуги сексуального характеру загрожує штраф в розмірі €500 за перше порушення і €1 тис. за повторне. Крім того, за заняття сутенерством встановлено покарання до п'яти років позбавлення волі.