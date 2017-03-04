На Закарпатті затримали оперативника поліції на хабарі у 55 тисяч гривень

Як повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України, до УВБ поліції Закарпатської області надійшла заява мешканця Ужгорода про те, що працівник місцевої поліції вимагає у нього 2 тисячі доларів США. Натомість поліцейський обіцяв не притягувати підозрюваного до відповідальності за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України або перекваліфікувати статтю.

Читайте такожУ Черкасах начальник відділу виконавчої служби вимагав 33 тисячі гривень хабара

У домовлений день поліцейський зустрівся із заявником, у своєму автомобілі отримав від нього 55 тисяч гривень, а потім висадив чоловіка на одній з вулиць міста. Аби переконатися, що за ним не стежать, оперативник почав маневрувати, раз за разом порушуючи правила дорожнього руху. Співробітники внутрішньої безпеки Національної поліції України змушені були перекрити рух втікачеві, щоб його затримати. Однак зупинятись хабарник не збирався, в результаті чого сталося зіткнення з транспортним засобом працівників ВБ.

Відразу після цього 31-річного старшого лейтенанта поліції затримали на місці події. Для документування ДТП було викликано патрульну поліцію, а в автомобілі втікача знайшли отримані від заявника гроші.

Працівника поліції затримали в порядку ст.208 КПК України. На теперішній час прокуратурою області йому оголошено підозру за ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Судом йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 224 тисячі гривень.