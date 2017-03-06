У Маріуполі затримали бойовика "Оплоту", який посварився із терористами в Донецьку (відео)

У Маріуполі затримали бойовика батальйону "Оплот", який у травні 2014 року взяв участь у незаконному формуванні в Донецьку, повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що після того як він пройшов військову підготовку, йому видали форму і зброю. Чоловік охороняв різні об'єкти терористів.

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«Пройшов курс молодого бійця і отримав форму та зброю», - заявив бойовик, додавши, що після цього його відправили охороняти телевишки, а також змушували копати окопи.

У чоловіка стався конфлікт з керівництвом бандитського формування і він під виглядом переселенця переїхав до родичів у Маріуполь.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-3 та ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН раніше, Добропільський міськрайонний суд Донецької області визнав мешканця міста Авдіївка винним у злочинній співпраці з терористичною організацією «ДНР». Поплічник терористів, маючи позивний «Білий», по мобільному телефону підтримував зв'язок з бойовиком на прізвисько «Сміт». Результатом передачі вказаних даних становились ворожі обстріли позицій українських воїнів.