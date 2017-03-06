На Донеччині засудили інформатора бойовиків "ДНР"

Добропільський міськрайонний суд Донецької області визнав мешканця міста Авдіївка винним у злочинній співпраці з терористичною організацією «ДНР». Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

Повідомляється, що поплічник терористів, маючи позивний «Білий», по мобільному телефону підтримував зв'язок з бойовиком на прізвисько «Сміт». Результатом передачі вказаних даних становились ворожі обстріли позицій українських воїнів.

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«В ході судових слухань встановлено, що у березні-травні 2015 року 28-річний чоловік, діючи умисно, передавав представникам незаконних збройних формувань інформацію про дислокацію та переміщення військовослужбовців і військової техніки Збройних Сил України, задіяних у проведенні Антитерористичної операції на території міста Авдіївка та у Ясинуватському районі», - йдеться у повідомленні.

За скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) КК України, чоловік найближчі 5 років проведе за ґратами.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Луганській області, поблизу Станиці Луганської прикордонники затримали жінку, яка перебуває в розшуку за підозрою у співпраці з незаконними збройними формуваннями "ЛНР" та "ДНР".