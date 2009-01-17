Фірташ пропонує, щоб за ГТС Україна отримала газові родовища

Україні слід повернутися до ідеї створення спільного з Росією консорціуму з управління українською газотранспортною системою (ГТС) і запропонувати російській стороні взаємовигідні умови, заявив в прямому ефірі телеканалу "Інтер" у суботу співвласник RosUkrEnergo Дмитро Фірташ. За його словами, внеском України може стати ГТС, а внеском РФ - газові родовища.

"Ми вкладемо в консорціум трубу, а ви покладете в трубу газові родовища", - сказав Фірташ, пояснивши, що таким чином Україна зможе видобувати необхідну для покриття своїх потреб кількість газу.

На думку Фірташа, відмовлятися від ідеї створення консорціуму не слід, але це не значить, що ГТС буде втрачена для країни: "Вона залишиться тут, ніхто ножівками трубу не пилятиме".

"Мені здається, сидіти як собака на сіні - це абсолютно неправильно", - цитує РІА "Новости".

Перший віце-прем`єр-міністр України Олександр Турчинов, який також брав участь у телепередачі, одразу виступив проти пропозиції створити консорціум, зазначивши, що якби зараз в умовах газової кризи газотранспортною системою управляв консорціум, то російський газ транспортувався б до Європи, а регіони України виявилися б відрізані від газопостачання.

Зміна форми власності газотранспортної системи в Україні заборонена законодавчо, ГТС є під повним контролем держави. Президент України Віктор Ющенко заявив в інтерв`ю Бі-Бі-Сі і на прес-конференції в Києві, що однією з цілей "газової атаки" Росії на Україну саме і є заволодіння українською ГТС.