Як ви ставитеся до ідеї збільшення квот української мови на вітчизняному ТБ? – опитування УНІАН

9 березня президент України Петро Порошенко заявив, що виступає за ухвалення закону про збільшення частки української мови на телебаченні.

У звязку з цим УНІАН вирішив поцікавитися у своїх читачів, як вони ставляться до ідеї збільшення квот української мови на вітчизняному телебаченні?

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Як повідомляв УНІАН, 8 листопада 2016 року набув чинності закон про частку музичних творів державною мовою в програмах телерадіоорганізацій. Зокрема, законом передбачено, що телерадіоорганізації в радіомовленні повинні забезпечувати мінімальну частку пісень українською мовою не менше 35% від загального обсягу пісень протягом доби, зокрема, в проміжках від 7:00 до 14:00 і 15:00 до 22:00.

У телерадіоорганізаціях, які по радіо поширюють музичні твори, серед яких пісні на офіційних мовах Європейського Союзу становлять не менше 60% загального обсягу протягом доби, повинні забезпечувати частку пісень державною мовою не менше 25% загального їх обсягу.