Київ хоче пришвидшити голосування в Європарламенті рішення про надання Україні безвізового режиму – Геращенко

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

«Тепер голосування в сесійній залі. Скоріше за все, у квітні, але ми все ж працюємо з нашими друзями в Європарламенті, щоб пришвидшити процедуру. Хотілося б, аби це рішення Європарламент проголосував у березні», - зазначила вона.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 березня, Комітет з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ Європейського парламенту підтримав текст законодавчого акту щодо надання Україні безвізового режиму, який був погоджений в рамках міжінституційних переговорів.

У свою чергу президент України Петро Порошенко доручив МЗС активізувати роботу для якнайшвидшого ухвалення позитивного рішення Європарламентом на пленарній сесії.