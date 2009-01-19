У День Соборності відбудеться флеш-моб «Від Сяну до Дону»

В Івано-Франківську у День Соборності ВО “Свобода” проведе акцію “Від Сяну до Дону”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Івано-Франківської обласної організації ВО «Свобода», 22 січня в День Соборності України активісти Івано-Франківської «Студентської Свободи» проведуть акцію «Від Сяну до Дону» у формі флеш-мобу на Вічевому Майдані Івано-Франківська. Спочатку студентська молодь зшиватиме карту українських земель 1919 року синьо-жовтими стрічками. Координатор молодіжного крила ВО «Свобода» Василь ПОПОВИЧ, анонсуючи подію наголосив, що з’єднання карти буде відбуватись не лише по лінії кордону між УНР та ЗУНР, але і на межах тих етнічних українських земель, що зараз не входять до складу України. В такий спосіб організатори хочуть продемонструвати, що пам’ятають про українців, котрі зараз живуть за межами нашої Української держави. Організатори акції переконанні, що День Соборності є святом об`єднання всіх українців.

Після «зшивання» карти, активісти студентської організації запустять у небо 90 синьо-жовтих кульок. Це, на їхню думку, символізуватиме 90-ту річницю проголошення Акта Злуки між УНР та ЗУНР.