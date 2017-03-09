У Криму активісти вшанували пам'ять Шевченка та влаштували перегляд фільму про Кобзаря попри заборону

На території окупованого Криму заборонили 9 березня вшановувати пам’ять Тараса Шевченка, йдеться у сюжеті ТСН.

Однак, зазначається, що попри заборону, люди прийшли до пам’ятника Кобзаря та поклали квіти.

Офіційний дозвіл на проведення акції вшанування пам’яті Шевченка дозволили лише провладній організації «Українська громада Криму».

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Але кримські активісти вирішили все одно повести читання творів у своєму офісі та організувати перегляд фільму про Кобзаря.

Нагадаємо, в українських містах пройшли акції вшановування пам’яті Тараса Шевченка.

У Харкові зранку до пам'ятника Кобзареві принесли квіти представники духовенства, ХОДА, міської та обласної рад, чиновники, дипломати, активісти та просто небайдужі мешканці міста. Після цього молоді люди прочитали вірші поета, а український хор виконав кілька народних пісень.

Також у Дніпрі на площі між облдержадміністрацією та обласною радою триста активістів сформували державний символ України – малий герб, тризуб.

Також сьогодні, 9 березня, президент України Петро Порошенко вручив митцям національні премії імені Тараса Шевченка 2017 року.