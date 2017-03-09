У Харкові вшанували пам'ять Тараса Шевченка

Про це повідомляє NewsRoom.

Зранку до пам'ятника Кобзареві принесли квіти представники духовенства, ХОДА, міської та обласної рад, чиновники, дипломати, активісти та просто небайдужі мешканці міста. Після цього молоді люди прочитали вірші поета, а український хор виконав кілька народних пісень.

"Цей день об'єднує український народ навколо любові до своєї країни", - сказала віце-мер Світлана Горубнова-Рубан.

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За інформацією правоохоронців, захід охороняли близько 200 співробітників поліції і 100 бійців Нацгвардії. Крім того, урочисті заходи на честь дня народження Шевченка пройшли і в інших містах Харківської області.

"Символ української державності та щирої любові до українського народу! Його світосприйняття, краса і сила простого мови віршів не залишають байдужим і через два століття", - написала глава ХОДА Світлична.