Рада встановила 14 березня Днем українського добровольця

Як передає кореспондент УНІАН, за постанову «Про встановлення Дня українського добровольця» (№4261) проголосував 231 народний депутат.

Постановою передбачено встановити День українського добровольця та відзначати його щорічно 14 березня. Це зроблено з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві, посиленню суспільної уваги і турботи про учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадськості.

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Постановою рекомендовано Кабінету міністрів розробити із залученням громадськості, а також активних учасників добровольчих формувань, які брали участь у Революції гідності (листопад 2013 року – лютий 2014 року), та затвердити у місячний строк з дня прийняття постанови комплексний план заходів з відзначення на державному рівні Дня українського добровольця.

Зокрема передбачено проведення щороку заходів із належного вшанування подвигу українських добровольців; проведення у навчальних закладах, військових частинах, закладах культури тематичних заходів, бесід про масові акції громадського протесту в Україні, що відбувалися у листопаді 2013 року – лютому 2014 року, та про участь в них добровольчих формувань.

Постанова набирає чинності з дня наступного за днем її опублікування.