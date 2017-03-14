Заступника прокурора Дніпропетровської області відсторонили від посади на час розслідування за фактом водіння у нетверезому стані

У Дніпрі затримали за водіння в нетверезому вигляді першого заступника прокурора області Романа Соскова, повідомляє прес-служба прокуратури Дніпропетровської області.

Зазначається, що 26 лютого 2017 року патрульні поліцейські зупинили водія Toyota Prado. Як виявилося, за кермом перебував перший заступник прокурора області Роман Сосков.

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"Після зупинки поліцейські запропонували першому заступнику прокурора області пройти тест на наявність алкоголю в організмі, на що останній погодився. Результати тесту виявилися позитивними, патрульними складено відносно нього протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1ст.130 Кпап", – повідомляють у прокуратурі.

Відзначається, що Роман Сосков не погодився з результатами тесту і був упевнений, що не вживав алкоголю, сідаючи за кермо автомобіля. Тому він вирішив пройти медичне обстеження, здавши аналіз крові в Дніпропетровському наркологічному диспансері.

"Згідно з висновками проведеного медичного обстеження, в його крові ні алкогольних, ні наркотичних та інших речовин не виявлено", – інформують у прес-службі прокуратури.

Зараз за даним фактом проводиться службове розслідування.

Відзначається, що заступник прокурора області Роман Сосков подав рапорт на ім'я генерального прокурора України про відсторонення його від виконання службових обов'язків на час проведення розслідування.