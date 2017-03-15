Україна дозволить в'їзд росіянці Самойловій для участі в Євробаченні - росЗМІ

Про це «Известиям» заявили організатори Євробачення. Інформацію підтвердили і джерела в українському комітеті конкурсу.

Відзначається, що той факт, що співачка, можливо, знаходиться в чорному списку, ніяк не позначиться на її перебуванні в Києві. "Це означає, що на час проведення музичного конкурсу в українських стоп-листах з'являться винятки", - сказано в повідомленні.

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Європейський мовний союз з червня минулого року веде переговори з владою України з питань безпеки конкурсантів. Зокрема, мова йде про те, щоб на час проведення «Євробачення-2017» в Києві всі виконавці, навіть ті, які знаходяться в чорних списках, могли безперешкодно в'їхати на територію України та взяти участь у конкурсі. Повідомляється, що в ЄВС вважають, що "Україна повинна підкорятися загальноприйнятим нормам і не створювати проблем для учасників з інших країн".

"ЄВС повністю розуміє та поважає закони України. І це питання (участі Юлії Самойлової, - ред.) повинно вирішуватися владою країни. З Києвом у нас ведеться дуже продуктивний діалог з червня минулого року. Як і передбачає регламент пісенного конкурсу «Євробачення», ми сподіваємося, що Київ знайде рішення для того, щоб кожна делегація з будь-якої країни могла приїхати в Україну і взяти участь у заході", — заявив виконавчий директор конкурсу Йон Ола Санд.

При цьому джерело в українському комітеті «Євробачення» розповіло, що будь-які заборони, які можуть поширюватися на російську учасницю, на час пісенного конкурсу будуть припинені.

"Всі учасники «Євробачення» приїдуть до Києва і будуть насолоджуватися всією красою заходу", — сказав джерело.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня керівник Управління взаємодії зі ЗМІ та громадськістю СБУ Олена Гітлянська заявила, що спецслужба прийме зважене рішення про в'їзд на територію України Самойловою.

«У відповідь на численні запити журналістів з приводу Юлії Самойлової хочу підкреслити: СБУ вивчить питання і прийме виважене рішення щодо її в'їзду на територію України. Підкреслюю, що наша позиція буде базуватися виключно на нормах українського законодавства та в інтересах національної безпеки. Про результати ми повідомимо додатково», - підкреслила Гітлянська.

За даними ЗМІ, Самойлова в червні 2015 року брала участь у гала-концерті «Світ спорту і добра» в окупованому Росією Криму. Цю інформацію вже підтвердили в Кремлі.