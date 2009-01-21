У місії МВФ виникли проблеми з квитками до України

Місія Міжнародного валютного фонду прибуває до України.

“Виникли проблеми з квитками, тому частина місії прибула вчора, частина прибуває сьогодні», - пояснили УНІАН у Національному банку України.

У представництві МВФ в Україні УНІАН повідомили, що робота місії планувалася до 4 лютого, але у зв`язку з проблемами з прибуттям, можливо, термін роботи буде продовжений.

Програмою роботи місії передбачається вивчення виконання умов укладеного меморандуму.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд 5 листопада 2008 року схвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту в обсязі 16,43 млрд. доларів США з метою зміцнити довіру у фінансовому секторі і допомогти економіці країни, яка постраждала в результаті світової фінансової кризи.

Програма розрахована на два роки.

У листопаді 2008 р. Україна одержала перший транш кредиту у розмірі 4,5 млрд. доларів.

Ухвалення МВФ рішення про надання Україні наступного траншу буде пов`язане з виконанням певних цільових показників, яких наша держава повинна досягти на кінець 2008 року.