"З Днем добровольця": у Тернополі боєць АТО приніс поховальний вінок під двері "Сбербанку"

Про свій захід боєць АТО Микола Сивирин написав учора близько опівночі на сторінці в Facebook.

«Я йду пити каву біля СБЕРБАНКУ. Знаю, що пізно. Але дуже хочу каву», – проанонсував свій задум Сивирин учора пізно ввечері в соцмережах.

Невдовзі він оприлюднив фото, на якому видно встановлений ним похоронний вінок та запалені свічки під дверима фінансової установи.

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«З Днем добровольця, Сбербанк», – підписав фото Сивирин.

За деякий час біля банку з’явилася поліція. Сивирин пояснив правоохоронцям, що у такий спосіб виражає свій протест проти діяльності російського банку в Україні в час війни, тим паче, що ця установа, за його даними, фінансує сепаратистів.

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«Поліція цікавилася чи не вчиняємо протиправних дій. Поговорили. Не вчиняємо. А Сбербанк вчиняє. Російський банк фінансує російську агресію», – переконаний Сивирин.

Сьогодні чоловік планує обійти в Тернополі інші російські банківські установи і переконувати керуючих добровільно припинити роботу.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня РНБОУ має екстренному засіданні розглянути питання щодо роботи російського "Сбербанку" в Україні.