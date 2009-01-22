В Одесі двоє рецидивістів обстріляли інкасаторську машину

В Одесі двоє злочинців обстріляли з обрізів інкасаторську машину.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків УМВС України в області, озброєний напад на інкасаторський автомобіль стався сьогодні близько 11-ї години в Малиновському районі міста. Одного з рецидивістів, які обстріляли «ВАЗ-2101», вдалося затримати.

Як уточнили в ЦГЗ, коли два злочинці відкрили з обрізів вогонь по інкасаторському автомобілю, його водій, ухиляючись від куль, не зумів запобігти зіткненню своєї машини з іномаркою «KIA», що стояла на перехресті Балківської і Дальницької, чекаючи на зелений сигнал світлофора.

Саме в цей час неподалік проїздив автомобіль дорожньо-патрульної служби, і оперативники відразу ж вжили заходів для затримання злочинців, внаслідок чого одного з них було затримано. Другий зумів зникнути з місця злочину. Міліція зараз продовжує його розшук.