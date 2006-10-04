Азаров перестрахувався, бо не має права на помилку

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ пояснює достатньо скромні темпи зростання ВВП в проекті бюджету на 2007 рік бажанням перестрахуватися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Зараз завдання оздоровити, стабілізувати ситуацію і не помилитися при ухваленні бюджету 2007 року. Не маємо ми права на помилку, тому краще перестрахуватися», - сказав М.АЗАРОВ, відповідаючи на прохання прокоментувати, чому закладені в проекті бюджету темпи зростання ВВП набагато нижчі від обіцяних М.АЗАРОВИМ у квітні цього року.

М.АЗАРОВ відзначив, що, на його думку, якщо уряд правильно діятиме, не помилятиметься і не піддаватиметься паніці, то йому вдасться досягнути нормальних темпів розвитку української економіки. «Поки що, якщо говорити по-науковому, дуже багато ризиків, ризиків, які не дають нам можливості закласти до бюджету достатньо оптимістичні прогнози темпів зростання», - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що якби уряд збільшив прогноз зростання ВВП 2007 року з 6,5% до 9,5%, то йому довелося б передбачити додаткові доходи бюджету в розмірі 8-10 млрд. грн. М.АЗАРОВ також наголосив, що коли робив свої прогнози в квітні, він багато чого не знав про ситуацію в економіці. «Я можу годину розповідати про те, що я дізнався, ставши міністром фінансів, і все це буде дуже цікаве і суспільству, і прокуратурі, і іншим», - сказав М.АЗАРОВ.

Він також відзначив, що в разі, якщо уряду вдасться одержати додаткові доходи бюджету, він запропонує парламенту розподілити ці доходи.

Як повідомив УНІАН, на початку квітня 2006 року голова політради Партії регіонів М.АЗАРОВ обіцяв добитися не менш як 4-процентного зростання ВВП за підсумками 2006 року, не менш як 9% - в 2007 році, і на рівні 12% - починаючи з 2008 року. Поданий 15 вересня проект бюджету на 2007 рік розрахований на основі прогнозу зростання ВВП на 6,5%. Крім того, 22 вересня уряд затвердив постанову, якою прогнозує зростання ВВП в 2008 році на 7,6%, в 2009 – на 7%, в 2010 році – на 6,5%.