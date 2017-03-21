83% українців не вистачає грошей, які вони заробляють – опитування

83% українців не вистачає грошей, які вони заробляють, серед них 27% - грошей «скоріше не достатньо», 56% - «однозначно не достатньо». Про це свідчать передані УНІАН результати соціологічного дослідження на тему «Особливості ставлення українців до грошей», проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

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«14% опитаних вважають, що їм достатньо грошей, які вони заробляють, 27% – скоріше не достатньо, більше половини (56%) – однозначно не достатньо. При цьому, абсолютна більшість опитаних (89%) хотіла б заробляти більше», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на заході країни дещо більше людей, яким достатньо зароблених грошей у порівнянні з іншими регіонами. Чим старші респонденти та чим вищі їхні доходи, тим більше серед них тих, яким зароблених грошей достатньо; таких також більше серед чоловіків, аніж серед жінок.

Також більшість (62%) опитаних вважають, що оптимальний робочий день повинен тривати 8 годин, 27% – за коротший робочий день (6-7 годин), лише 2% – готові працювати 10 годин і більше.

«Тих, хто підтримує коротший робочий день (6-7 годин), більше на заході та у центрі країни. Менш тривалий робочий день також більше підтримують жителі сіл, жінки, молодші респонденти та ті, чий рівень освіти є вищим. Цікаво, що малозабезпечені та бідні люди підтримують короткий робочий день більше, порівняно з тими, в кого доходи вищі», - повідомляють соціологи.

«Довше працювати задля додаткового заробітку готові більше половини (56%) опитаних, третина (32%) – не готові. Найбільше тих, хто готові працювати більше часу задля додаткового заробітку, на Заході, найменше – на Сході. Чим молодші респонденти та чим вищий рівень їх доходу, тим більша серед них готовність працювати понаднормово задля отримання додаткового заробітку; таких також більше серед чоловіків, аніж серед жінок», - свідчать результати дослідження.

Довідка. Соцiологiчна група "Рейтинг" провела опитування серед населення України від 18 років. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення: 9-19 лютого 2017 р.