У Запоріжжі активісти заблокували офіс "Сбербанку" бетонними блоками

У Запоріжжі активісти партії "Національний корпус" (колишній "Азов") заблокували вхід в центральне відділення "Сбербанку", повідомляє 061.ua.

Вони встановили на в'їзді на територію банку бетонні блоки, заблокували ланцюгами ворота і вивісили плакати. Організатори вимагають від "Сбербанку Росії" закрити свої відділення в Запоріжжі і по всій Україні. Згідно із заявами представників "Національного корпусу", вони мають намір стояти вдень і вночі, поки російське фінансова установа остаточно не закриється.

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На місце під'їхали співробітники поліції. Однак, як повідомила прес-офіцер патрульної поліції Запоріжжя Юлія Шеймухова, у правоохоронців немає причин затримувати мітингувальників, поки вони будуть проводити акцію мирним шляхом. Якщо ж учасники блокади банку будуть псувати чуже майно або нападати на співробітників - тоді їх можуть притягнути до відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 16 березня своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про введення санкцій щодо українських дочірніх структур російських держбанків терміном на 1 рік.

Відділення банку заблоковані активістами в кількох українських містах.