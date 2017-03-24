У РПЦ вбивство Вороненкова назвали "божим втручанням"

Протоієрей Всеволод Чаплін, який раніше очолював Синодальний відділ РПЦ із взаємодії Церкви і суспільства назвав вбивство екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова божим втручанням.

Про це він заявив в інтерв'ю радіостанції «Говорить Москва».

«Я думаю, що тут не обійшлося без втручання бога в історію, незалежно від того, відбулося це втручання людськими руками, які відомі волею і розумом, чи сталася якась випадковість. У цьому випадку було якесь втручання бога в історію, і воно, безумовно, пов'язано зі справедливістю і правдою, бо все-таки зраджувати Росію не можна, і це виклик не тільки одній країні, а виклик богу», – сказав він.

Чаплін вважає, що Росія – «не просто звичайна країна», а «підніжжя престолу Бога».

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«Це єдина на сьогодні держава, яка має, принаймні, теоретично шанс побудувати закон і суспільство на основі божого закону. Тому жити в Росії і дбати про майбутнє Росії – це християнський обов'язок, а зрада Росії – це справа антихристиянська, і Господь, звичайно, за це карає», – додав він.

Як повідомляв УНІАН, Вороненков був убитий 23 березня в центрі Києва. В результаті стрілянини також був поранений його охоронець і нападник, який пізніше помер від отриманих поранень.

Президент Петро Порошенко назвав вбивство Вороненкова актом державного тероризму з боку Росії, яку екс-депутат Держдуми РФ був змушений залишити з політичних міркувань.

"Явний почерк російських спецслужб, раніше не раз опинявся в різних європейських столицях", - сказав президент.

Вороненков був одним з головних свідків російської агресії проти України і, зокрема, ролі Януковича у введенні в Україну російських військ.