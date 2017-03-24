52% читачів УНІАН вважають, що Парасюка слід позбавити депутатської недоторканості – опитування

Згідно з результатами останнього опитування на сайті УНІАН, 52% читачів вважають, що скандального народного депутата Володимира Парасюка варто позбавити депутатської недоторканості, щоб він відповів за свої дії "по закону" та припинив розхитувати ситуацію в країні.

При цьому на думку 41% опитаних він є справжнім патріотом, який працює на благо України, і його слід залишити у спокої.

Читайте також"У тебе проблема з мізками!": Парасюк і журналіст влаштували перепалку в кулуарах Ради (відео)

Ще 7% респондентів відповіли, що з Парасюком нічого не треба робити, хай все буде як є, адже принаймні за ним весело спостерігати.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 14 травня стався конфлікт між силовиками і блокадчиками біля Слов'янська. За версією правоохоронців, група осіб на чолі з нардепом Володимиром Парасюком відмовлялися проходити стандартну перевірку і тим самим спровокували конфлікт, в результаті якого постраждали семеро поліцейських.

Водночас у Парасюка стверджували, що насправді це правоохоронці били активістів, застосовували сльозогінний газ і навіть стріляли по них. Сам Парасюк при цьому ніби постраждав.

При цьому дії Парасюка різко засудив президент Петро Порошенко, а генпрокурор Юрій Луценко не виключив висунення підозри нардепу. Тим часом поліцейські вже підписують лист щодо позбавлення Парасюка недоторканності.