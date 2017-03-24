У Мінську відпустили українську журналістку, консули з'ясовують причини затримання
Однак досі затриманими залишаються ще 10 осіб.
У Мінську відпустили українську журналістку Христину Бердинських та ще трьох журналістів. Про це українка написала на своїй сторінці у Facebook.
«Поки ж скажу тільки, що 10 осіб залишаються в московському управлінні міліції ні за що. І ніхто нічого не пояснює», - написала вона.
У той же час консули України в Білорусі, незважаючи на звільнення української журналістки видання «Новое время» Христини Бердинських, намагаються з'ясувати причини її затримання у Мінську.
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Про це у коментарі УНІАН повідомив начальник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.
Він підтвердив, що Бердинських у Мінську звільнили, а консули України у відділку поліції перебувають для з'ясування обставин затримання.
«Консули України у відділку поліції з'ясовують, що послужило причиною затримання, причиною та обставинами затримання», - сказав дипломат.
Як повідомляв УНІАН, раніше журналістка у Facebook написала, що її затримано у Мінську.
«Ми у бусі. Нас 13 осіб. Нам кажуть, що ми не затримані. Привезли з'ясовувати обставини в Московське РВВС», - зазначила вона.