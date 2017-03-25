Порошенко підписав указ про заходи із вшанування пам'яті жертв Великого терору 1937-1938 років

Президент України Петро Порошенко підписав указ «Про заходи у зв'язку з 80-ми роковинами Великого терору – масових політичних репресій 1937-1938 років».

Як повідомляє прес-служба глави держави, головною метою документу є гідне вшанування пам'яті жертв Великого терору – масових політичних репресій 1937-1938 років, донесення до українського суспільства та світової спільноти об'єктивної інформації про злочини, вчинені у XX столітті комуністичним тоталітарним режимом на території України, а також сприяння утвердженню в суспільстві ідеалів гуманізму.

Відповідно до указу, Кабінету міністрів України у місячний строк доручено створити Організаційний комітет із підготовки і проведення заходів у зв’язку з 80-ми роковинами масових політичних репресій 1937-1938 років, розробити і затвердити у тримісячний строк відповідний план заходів на 2017-2018 роки та забезпечити його виконання.

Указом визначено низку завдань центральним та місцевим органам виконавчої влади щодо проведення меморіальних заходів, широкої інформаційної кампанії, подальших наукових досліджень та продовження пошукової роботи у зазначеній темі, а також розвитку Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили».

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Президент також доручив закордонним дипломатичним установам України провести заходи у зв’язку з 80-ми роковинами Великого терору та надати сприяння у вшануванні жертв цієї трагедії українській громадськості за кордоном, провести відповідну інформаційну роботу за межами України.

Як відомо, масові політичні репресії 1937-1938 років були організовані Йосифом Сталіним та його поплічниками. За офіційними даними, під час так званих «чисток» у 1935 р. в Україні було заарештовано 24 тис. 934 особи, у 1936 р. – 15 тис. 717, у 1937 р. – 159 тис. 573, у 1938 р. – 108 тис., у 1939 р. – 12 тис., у 1940 р.– 50 тис.

Було суттєво розширено систему ГУЛАГу, в якій опинялися мільйони засуджених політичних в’язнів. Тільки навесні 1937 р. внаслідок різних операцій НКВС у радянських таборах опинилося 700-800 тис. осіб.