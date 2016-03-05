До річниці смерті Сталіна у Москві з'явився банер з написом "Помер той - помре і цей" (фото)

Про це повідомляє ТСН.

З цього приводу на зупинці громадського транспорту в російській столиці повісили плакат, на якому зображений Сталін з написом: "Помер той, помре і цей".

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