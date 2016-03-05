До річниці смерті Сталіна у Москві з'явився банер з написом "Помер той - помре і цей" (фото)
21:12, 05 березня 2016Світ
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У Москві оригінальним плакатом згадали річницю смерті Йосипа Сталіна. Радянський диктатор помер рівно 63 роки тому.
Плакат повісили на зупинці громадського транспорту / twitter.com/ryabtchuk_roman
Про це повідомляє ТСН.
З цього приводу на зупинці громадського транспорту в російській столиці повісили плакат, на якому зображений Сталін з написом: "Помер той, помре і цей".
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Як повідомляв УНІАН, згідно з соцопитуванням, більшість українців вважають Сталіна жорстоким тираном.
Фото: twitter.com/ryabtchuk_roman
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