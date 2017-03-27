У православних християн розпочався п'ятий тиждень Великого посту

У православних християн розпочався п'ятий тиждень (седмиця) Великого посту. Напередодні, у неділю, 26 березня Православна Церква вшанувала пам'ять великого подвижника преподобного Іоанна Ліствичника.

Як повідомляє «Православний спадок України на Святій Горі Афон», святий відомий як Ліствичник, бо він є автором відомого аскетичного літературного твору «Ліствиця» («Сходи»). У «Ліствиці» святий Іоанн описує шлях духовного вдосконалення людини у вигляді сходів. Цей образ преподобний запозичив із Біблії, а саме - з 28 глави книги Буття, де описано сон патріарха Іакова, у якому він бачив сходи, якими йшли ангели.

Книга «Ліствиця» складається з 30 розділів, подібно до віку Іісуса Христа і Його виходу у тридцятирічному віці на проповіді. Кожна з глав - своєрідна сходинка чеснот, підіймаючись ними, людина духовно вдосконалюється.

Також на цьому тижні Православна Церква вшановує преподобну Марію Єгипетську і преподобного Андрія Критського.

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У середу ввечері, 29 березня, у всіх храмах співатимуть 24 особливі покаянні стихири, написані преподобним Андрієм Критським. Усі стихири Великого покаянного канону завершуються закликом: «Господи! Прежде даже до конца не погибну, спаси мя». Це богослужіння також називають «Маріїне стояння». На ньому читається житіє преподобної Марії Єгипетської. До покаяння Марія вела грішний спосіб життя, але багаторічні аскетичні подвиги і віра у Господа допомогли їй увійти до Царства Божого. Пам'ять преподобної Марії Єгипетської відзначається цього року 2 квітня.

У суботу, 1 квітня, у всіх православних храмах звершується особлива подячна служба - «Похвала Пресвятої Богородиці». Напередодні ввечері, 31 березня, читається акафіст Пречистій Діві Марії в пам'ять про Її захист Константинополя від нашестя ворогів у VII столітті.

1 квітня панігир відзначає афонський монастир Діонісіат, де зберігається чудотворна ікона «Похвала Пресвятої Богородиці», з якою патріарх Сергій у 626 році звершував хресний хід із Константинополя під час ворожого нашестя. Саме перед цією іконою вперше був прочитаний Акафіст Богородиці.