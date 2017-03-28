З'явилося відео показового виступу почесної варти Нацгвардії
02:44, 28 березня 2017Суспільство
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Почесна варта в оновленій парадній формі марширувала, виробляла викрутаси із рушницями і махала шаблями.
ngu.gov.ua
Почесна варта Національної гвардії України влаштувала яскравий показовий виступ під час відзначання третьої річниці Нацгвардії України у військовій частині у Нових Петрівцях, передає ТСН.
Відео виступу оприлюднено на офіційному каналі НГУ в Youtube.
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Почесна варта в оновленій парадній формі марширувала, виробляла викрутаси із рушницями і махала шаблями. Усе це дійство можна подивитися також і з висоти пташиного польоту.
Нагадаємо, в Україні 26 березня відзначають День Національної гвардії. Одним із перших військових привітав на своїй сторінці у Facebook президент України Петро Порошенко.
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