З'явилося відео показового виступу почесної варти Нацгвардії

Почесна варта Національної гвардії України влаштувала яскравий показовий виступ під час відзначання третьої річниці Нацгвардії України у військовій частині у Нових Петрівцях, передає ТСН.

Відео виступу оприлюднено на офіційному каналі НГУ в Youtube.

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Почесна варта в оновленій парадній формі марширувала, виробляла викрутаси із рушницями і махала шаблями. Усе це дійство можна подивитися також і з висоти пташиного польоту.

Нагадаємо, в Україні 26 березня відзначають День Національної гвардії. Одним із перших військових привітав на своїй сторінці у Facebook президент України Петро Порошенко.