Україна повністю відновить непорушні військові запаси - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що в Україні відновлять непорушні військові запаси. Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час заходу з нагоди 3-ї річниці з дня створення Національної гвардії України у Київській області.

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За його словами, розбудова Нацгвардії відбувається у відповідності з програмою розвитку, розрахованою до 2020 року. "Її реалізація передбачає наближення Національної гвардії за структурою і складом до аналогічних органів держав − членів НАТО та ЄС. Саме тому основні зусилля з бойової та спеціальної підготовки зосереджуються на вивченні та впровадженні у систему бойової підготовки процедур підготовки, що застосовують саме в тих країнах", - зауважив глава держави.

Порошенко зазначив, що також заплановане подальше оснащення сучасними системами військового радіозв’язку, засобами військової розвідки тактичного рівня, у тому числі безпілотними авіаційними комплексами. На черзі - відновлення в повному обсязі непорушних військових запасів для забезпечення формувань воєнного часу.

"Національна гвардія буде укомплектовуватися професійно підготовленими військовослужбовцями, які проходитимуть військову службу за контрактом", - заявив він.