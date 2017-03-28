До України повернулись моряки, яких покинули напризволяще у Венесуелі на поламаному кораблі

У Міністерстві закордонних справ України заявили про повернення до України моряків - членів екіпажу судна Рan Рrosperity, залишених судновласником напризволяще у Венесуелі. Про це йдеться у повідомленні департаменту консульської служби МЗС України у Twitter.

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"Громадяни України - члени екіпажу Рan Рrosperity повернулися в Україну. Дії консула були скоординованими та ефективними", - йдеться у повідомленні.

На початку березня на сайті МЗС України повідомлялося, що на прохання посольства України в Республіці Куба кандидат на посаду почесного консула України в Боліваріанській Республіці Венесуела Набіль Салех Хамзех відвідав українських моряків, які були залишені судновласником напризволяще на несправному судні біля берегів Венесуели, та доставив їм питну воду і продукти харчування.

Судно Рan Рrosperity (IMO 9125152), яке йшло під прапором Панами (судновласник - Occidental Seaways Ltd. c/o Panomar Shipmanagement S.A.), було затримане у зв’язку з несправністю головного двигуна. Потім судно стояло на рейді поблизу венесуельського порту Гуанта. На борту судна перебували 14 членів екіпажу, всі громадяни України.