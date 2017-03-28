До України повернулись моряки, яких покинули напризволяще у Венесуелі на поламаному кораблі

13:09, 28 березня 2017
Суспільство
336

Моряки застрягли на несправному судні Рan Рrosperity.

Моряки застрягли на кораблі Рan Рrosperity / twitter.com/ukrzakordonom

У Міністерстві закордонних справ України заявили про повернення до України моряків - членів екіпажу судна Рan Рrosperity, залишених судновласником напризволяще у Венесуелі. Про це йдеться у повідомленні департаменту консульської служби МЗС України у Twitter.

Читайте такожДо Одеси з візитом прибули чотири кораблі НАТО (фотогалерея)

"Громадяни України - члени екіпажу Рan Рrosperity повернулися в Україну. Дії консула були скоординованими та ефективними", - йдеться у повідомленні.

На початку березня на сайті МЗС України повідомлялося, що на прохання посольства України в Республіці Куба кандидат на посаду почесного консула України в Боліваріанській Республіці Венесуела Набіль Салех Хамзех відвідав українських моряків, які були залишені судновласником напризволяще на несправному судні біля берегів Венесуели, та доставив їм питну воду і продукти харчування.

Судно Рan Рrosperity (IMO 9125152), яке йшло під прапором Панами (судновласник - Occidental Seaways Ltd. c/o Panomar Shipmanagement S.A.), було затримане у зв’язку з несправністю головного двигуна. Потім судно стояло на рейді поблизу венесуельського порту Гуанта. На борту судна перебували 14 членів екіпажу, всі громадяни України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #моряки#Рan Рrosperity