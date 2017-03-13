В Україну з Оману повернулися 7 членів екіпажу судна-банкрута Free Neptune

В В Україну з Оману повернулися сім членів екіпажу судна-банкрута Free Neptune (прапор Ліберії), ще 15 українських моряків залишаються в критичній ситуації.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Одесі заявив голова Національної асоціації захисту прав громадян Ігор Зозуля.

За його словами, із судна, яке опинився в полоні у липні 2015 року, прибули п'ять одеситів і двоє жителів Маріуполя.

Як зазначив Зозуля, судно Free Neptune з екіпажем із 22 осіб (всі – громадяни України) влітку 2015 року зайшло в порт Маскат (Султанат Оман) для поповнення запасів води і провізії, однак оператор судна – грецька компанія Free Вulkers SA – відмовився оплатити дану поставку місцевому агенту.

«Пізніше стало відомо, що власник судна – банкрут: має чималі борги, зокрема й перед банками. Моряки виявилися залишеними на плавучій в'язниці. Те, з чим вони зустрілися, не вміщується в жодні рамки. Харчі й вода практично не доставляються. Екіпаж перебуває в ізоляції, змушений був оголосити голодування – вивісили на борту простирадла з відповідними написами, і фотографія потрапила в ЗМІ», - розповів Зозуля.

За його словами, в асоціацію звернулися семеро прибулих моряків, які розповіли про те, що ситуація на судні – критична. На борту залишаються 15 членів екіпажу практично без води, їжі і медичних препаратів.

За словами представника благодійного фонду допомоги морякам «Ассоль» Ганни Муругової, вдалося з'ясувати, що при відправленні моряків у рейс на вищезгаданому балкері судновласник вже був у стадії банкрутства. Однак про це не було сповіщено екіпаж. Одесити наймалися через крюїнгову компанію Dgerela Maritime Services (Одеса), маріупольці – через Euromariner (Маріуполь).

«Сім із двадцяти двох членів екіпажу репатрійовано за рахунок держави прапора Ліберії, решта залишилися на судні – вимагають виконання контракту з боку грецького судновласника-банкрута», - сказала Муругова.

Як зазначив представник юридичної компанії Legal Consulat Grup (Одеса) Ігор Слабосильний, наразі вживають заходів для того, аби судновласник-банкрут після продажу майна виплатив морякам заборгованість, яка загалом перевищує 680 тисяч доларів.

Як пояснив Слабосильний, балкер Free Neptune оцінюється в 2 млн дол., однак заборгованість його власника перед банком-кредитором набагато більша – до 3 млн дол.

«Тому шукаємо шляхи, аби в першу чергу було виплачено зарплату морякам», - наголосив юрист.

За словами одного з прибулих до Одеси членів екіпажу, електромеханіка Михайла Новикова, моряки змушені готувати їжу прямо на палубі, використовуючи для розведення вогню різні дерев'яні конструкції судна, включаючи трапи. Питної води вкрай мало.

«Немає води на життєзабезпечення судна, туалети не змиваються, душі не працюють. При цьому спека до плюс 50 градусів. Продукти, які були видані на 10 днів, команда змушена «розтягнути» на місяць», - наголосив Новиков.

Він додав, що з березня 2016 року команда не була на суші. Виняток – троє моряків, яким у травні минулого року знадобилася термінова медична допомога.

Відзначається, що екіпаж Free Neptune неодноразово звертався в різні інстанції, включаючи МЗС України, Адміністрацію прапора Ліберії, ITF (Міжнародна федерація транспортних робітників) тощо, але ситуація з виплатою зарплати не вирішилася.