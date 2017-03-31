В Одесу прибув ракетний фрегат ВМС Франції

В Одеському порту пришвартувався ракетний фрегат ВМС Франції "Лафайєт", передає 112.ua.

Мета візиту - обмін досвідом між особовим складом фрегата ВМС Франції та українськими моряками в питаннях організації професійної підготовки на кораблях.

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Корабель зустрів ракетний катер U153 "Прилуки", а на причалі французьких моряків очікував командувач ВМСУ віце-адмірал Ігор Воронченко.

Призначенням кораблів типу фрегат "Лафайєт" є несення патрульної служби, забезпечення безпеки судноплавства та участь у врегулюванні криз за межами Європи. Довжина "Лафайета" - 125 м, екіпаж - 164 чол.

З кінця січня корабель виконує завдання командування в водах східного Середземномор'я. Відразу після візиту в Одесу попрямує в рідній Тулон.

Як повідомляв УНІАН, з 17 по 20 березня в Чорному морі проходили навчання Військово-морських сил України спільно з групою кораблів НАТО.