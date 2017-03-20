Україна і НАТО проводять навчання у Чорному морі

У Чорному морі 20 березня проходять спільні навчання ВМС Збройних сил України і протимінної групи кораблів НАТО.

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Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, військові відпрацьовуватимуть проведення кораблів за тралом, тактичне маневрування, тренування по радіозв'язку, здійснення пошуку та знищення мін.

Раніше в порт Одеси прибули кораблі з'єднання постійної військово-морської мінної групи НАТО №2 (SNMCMG2) - штабного корабля "Контр-адмірал К. Черницький" ВМС Польщі, морських тральщиків "Дуеро" ВМС Іспанії, "Ротвейль" ВМС Німеччини і "Аланія" ВМС Туреччини.

Як зазначає Російська служба Бі-бі-сі, міноборони Росії теж оголосило про проведення великомасштабних військових навчань у Чорному морі, з бойовими стрільбами у Криму.