У Дніпрі "декомунізували" стелу зі старою назвою району (фото)

16:31, 31 березня 2017
Суспільство
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Робочі зняли напис "Ленінський район".

У 2015-му році район був перейменований на Новокодацький / Кирило Дороленко, Facebook

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив місцевий активіст Кирило Дороленко, оприлюднивши відповідні світлини.

Робочі зняли напис "Ленінський район" зі стели біля будинку культури "Ілліча".

Зазначимо, 26 листопада 2015 року розпорядженням в.о. міського голови Дніпра у рамках декомунізації Ленінський район був перейменований на Новокодацький.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня 2015 року Верховна Рада прийняла Закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборона пропаганди їх символіки".

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Згідно із законом, пропаганда комуністичного та/або нацистського тоталітарних режимів та їх символіки визнається наругою над пам'яттю мільйонів жертв тоталітарного комуністичного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму і забороняється.

Також забороняється виготовлення, розповсюдження, публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, в тому числі пам'яток, символіки нацистського тоталітарного режиму, публічне виконання гімнів СРСР, УРСР, інших союзних радянських республік або їх фрагментів на всій території України.

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Теги: #Дніпро#декомунізація#Новокодацький район