В Чернігові депутата з комісії з протидії корупції затримали на хабарі

У Чернігові учора під час отримання хабара затримали депутата обласної ради Артура Зінов'єва, який був заступником голови депутатської комісії щодо протидії корупції.

Як передає кореспондент УНІАН, таку інформацію сьогодні розповсюдили місцеві ЗМІ. Її підтвердила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган.

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На своїй сторінці у мережі Facebook вона зазначила, що «затримано директора комунального підприємства Зінов'єва Артура Петровича, який є депутатом Чернігівської обласної ради від політичної партії "Наш край", а також є заступником голови комісії обласної ради з питань регламенту депутатської етики, законності та запобігання корупції, який вимагав 10 тисяч і був затриманий на другій частині траншу - 5 тис. грн. від ФОП, за укладання договору та надання в оренду приміщення».

Сарган уточнила, що реалізація проводилася спільно з слідчими ГУ НП в Чернігівській області та під процесуальним керівництвом прокуратури Чернігівської області. Проводяться обшуки в приміщенні комунального підприємства та Чернігівської обласної ради.