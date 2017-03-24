У Києві на хабарі майже у 300 тисяч затримано інспектора фіскальної служби

У столиці сьогодні після одержання 270 тис. грн хабара затримано головного державного ревізора - інспектора Головного управління Державної фіскальної служби у Києві.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури, встановлено, що вказаний працівник ДФС вимагав та отримав від суб’єкта господарювання неправомірну вигоду в сумі 270 тис. грн за сприяння в проведенні позапланової перевірки фінансово-господарської діяльності та відображення в акті перевірки порушень податкового законодавства, які тягнуть за собою накладення мінімальних фінансових санкцій.

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Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди).

Санкція вищезазначеної статті передбачає позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна.

Раніше на Донеччині працівник прокуратури погорів на хабарі у $10 тисяч.